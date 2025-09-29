A due passi dal Ceccarini apre il nuovo Cau giornata storica per la sanità riccionese
Un ulteriore, fondamentale, tassello nel percorso di potenziamento e rafforzamento della sanità territoriale, nonché dell’ottimizzazione dei servizi sanitari per la comunità avviata dall’Ausl Romagna con il territorio. Mercoledì 1° ottobre apre il Cau di Riccione, situato in viale Formia 14. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
