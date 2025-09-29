A De Zerbi piace essere un Robin Hood stare dalla parte dei tifosi disprezzando il potere L’Equipe

Roberto De Zerbi si è calato totalmente nella realtà marsigliese e, dopo la vittoria contro il Psg, le sue parole sul “potere” hanno fatto rumore. De Zerbi il “Robin Hood” di Marsiglia. L’Equipe scrive: All’età di 46 anni, non vedeva l’ora di trasferirsi a Marsiglia, nel luglio 2024, per portare il suo lavoro in una dimensione socio-politica. Con due passioni dichiarate, “il calcio e le sigarette”, non legge Karl Marx, ma si pone come l’incarnazione di un’idea precisa del suo sport, soprattutto popolare. Davanti ai suoi giocatori e davanti ai microfoni, De Zerbi ripete che viene dalla strada e conduce una vita non ostentata, centrata sulla sua passione per il gioco e il suo amore per lo stadio, trasmesso dal padre, un ultrà bresciano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

