A De Zerbi piace essere un Robin Hood stare dalla parte dei tifosi disprezzando il potere L’Equipe
Roberto De Zerbi si è calato totalmente nella realtà marsigliese e, dopo la vittoria contro il Psg, le sue parole sul “potere” hanno fatto rumore. De Zerbi il “Robin Hood” di Marsiglia. L’Equipe scrive: All’età di 46 anni, non vedeva l’ora di trasferirsi a Marsiglia, nel luglio 2024, per portare il suo lavoro in una dimensione socio-politica. Con due passioni dichiarate, “il calcio e le sigarette”, non legge Karl Marx, ma si pone come l’incarnazione di un’idea precisa del suo sport, soprattutto popolare. Davanti ai suoi giocatori e davanti ai microfoni, De Zerbi ripete che viene dalla strada e conduce una vita non ostentata, centrata sulla sua passione per il gioco e il suo amore per lo stadio, trasmesso dal padre, un ultrà bresciano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
De Zerbi scatenato dopo il Psg: "Non mi piace il potere: sono venuto a Marsiglia anche per batterli" #ligue1 #marsiglia #dezerbi #psg - X Vai su X
Penelope conquista il sì convinto del prof Zerbi e indossa la maglia di #Amici25! - facebook.com Vai su Facebook
De Zerbi infiamma Marsiglia dopo il trionfo sul PSG: "Rappresentano il potere e a me il potere non piace" - Un successo dal sapore storico, vissuto con un’intensità travolgente da Roberto De Zerbi, che ha guidato i suoi dall’area tecnica con la solita passion ... Riporta eurosport.it
De Zerbi piace al Milan, idea per il dopo Conceicao: gli ostacoli, l'ingaggio, gli scenari - L'ultima esperienza di De Zerbi su una panchina di Serie A risale al 2021, quando concluse la sua avventura al Sassuolo. Secondo ilmessaggero.it