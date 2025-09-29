A Cinemazero gli incontri con il cinema d' essai | le anteprime speciali

Sotto il segno di GO! 2025, Gorizia e Nova Gorica ospiteranno dal 30 settembre al 3 ottobre l’edizione 2025 degli Incontri del cinema d'essai organizzati ogni anno dalla Federazione Italiana Cinema D’Essai (Fice). E, in contemporanea con quest'appuntamento, i cinema regionali ospiteranno numerose. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

cinemazero incontri cinema dIncontri del Cinema d'Essai - La XXV edizione degli Incontri del Cinema d'Essai si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 2025 a Gorizia e Nova Gorica. Riporta itinerarinellarte.it

Cinemazero porta a Palermo la sua esperienza alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola - Cinemazero partecipa alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola a Palermo con laboratori e nuovi progetti per i giovani. Si legge su nordest24.it

