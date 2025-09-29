Jannik Sinner è atteso dai quarti di finale all’ATP 500 di Pechino, evento che non fa mistero di voler vincere, ma anche di voler utilizzare per capire quali variazioni al gioco implementare. Dall’altra parte della rete l’ungherese Fabian Marozsan, giocatore interessante sotto vari punti di vista. Il magiaro ha iniziato con i Masters 1000 in modo paradossale: vinceva più partite a quel livello che altrove, e ne fece le spese anche Alcaraz. Adesso la sua carriera si attesta al numero 57 del mondo, ed è comunque di un valido livello. Un unico confronto tra i due, a Halle nel 2024 a livello di 2° turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Sinner-Marozsan oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming