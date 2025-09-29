A che ora Sinner-Marozsan oggi ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è atteso dai quarti di finale all’ATP 500 di Pechino, evento che non fa mistero di voler vincere, ma anche di voler utilizzare per capire quali variazioni al gioco implementare. Dall’altra parte della rete l’ungherese Fabian Marozsan, giocatore interessante sotto vari punti di vista. Il magiaro ha iniziato con i Masters 1000 in modo paradossale: vinceva più partite a quel livello che altrove, e ne fece le spese anche Alcaraz. Adesso la sua carriera si attesta al numero 57 del mondo, ed è comunque di un valido livello. Un unico confronto tra i due, a Halle nel 2024 a livello di 2° turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora sinner marozsan oggi atp pechino 2025 orario tv programma streaming

© Oasport.it - A che ora Sinner-Marozsan oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: sinner - marozsan

Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan

Sinner, quando gioca contro Marozsan a Pechino: dove vedere la sfida dei quarti

Pronostico Sinner-Marozsan: possibili “fiammate” a Pechino

sinner marozsan oggi atpA che ora Sinner-Marozsan oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Jannik Sinner è atteso dai quarti di finale all'ATP 500 di Pechino, evento che non fa mistero di voler vincere, ma anche di voler utilizzare per capire ... Lo riporta oasport.it

sinner marozsan oggi atpSinner-Marozsan, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Il cammino di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino proseguirà contro il magiaro Fabian Marozsan: l'azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Marozsan Oggi Atp