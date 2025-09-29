A che ora Sinner-De Minaur semifinale ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming

Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato l’ungherese Fabian Marozsan in due set e si è così guadagnato il diritto di proseguire il proprio cammino sul cemento della capitale cinese, dove ora incrocerà l’australiano, il quale ha beneficato del ritiro del ceco Jakub Mensik sul 4-1 del primo set. L’appuntamento è per martedì 30 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 08.00 italiane. Ad aprire il programma di giornata sul Capital Group Diamond sarà la sfida femminile tra la svizzera Belinda Bencic e la statunitense Coco Gauff, poi toccherà al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

