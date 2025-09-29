A che ora Sinner-De Minaur semifinale ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming
Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato l’ungherese Fabian Marozsan in due set e si è così guadagnato il diritto di proseguire il proprio cammino sul cemento della capitale cinese, dove ora incrocerà l’australiano, il quale ha beneficato del ritiro del ceco Jakub Mensik sul 4-1 del primo set. L’appuntamento è per martedì 30 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 08.00 italiane. Ad aprire il programma di giornata sul Capital Group Diamond sarà la sfida femminile tra la svizzera Belinda Bencic e la statunitense Coco Gauff, poi toccherà al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - minaur
US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik
US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti
US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti
Quarti di finale #AtpPechino #Sinner vs Marozsan De Minaur vs Mensik Tien vs #Musetti Medvedev vs Zverev --- Semifinali #ATPTokyo Alcaraz vs Ruud Brooksby vs Fritz #tennis #atp500 #28settembre - X Vai su X
ATP 500 PECHINO LE TESTE DI SERIE! Jannik Sinner ITA 1 Alexander Zverev GER 2 Alex de Minaur AUS 3 Lorenzo Musetti ITA 4 Karen Khachanov 5 Andrey Rublev 6 Jakub Mensik 7 Daniil Medvedev 8 Il torneo si svolger - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Jannik Sinner ha battuto Fabian Maroszan nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Segnala fanpage.it
Atp Pechino, ai quarti Sinner batte Marozsan in 2 set: martedì semifinale contro De Minaur - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Pechino, ai quarti Sinner batte Marozsan in 2 set: martedì semifinale contro De Minaur ... Secondo tg24.sky.it