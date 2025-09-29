A che ora si potrà iniziare a giocare a Battlefield 6 in Italia? EA svela gli orari di sblocco
L’attesa per Battlefield 6 sta per finire: E lectronic Arts ha svelato gli orari ufficiali di sblocco del nuovo sparatutto, e per i giocatori italiani ci sarà da pazientare più del solito. A differenza di molti altri titoli che si attivano allo scoccare della mezzanotte locale, il sesto capitolo della serie seguirà una logica di lancio globale simultaneo. Questo significa che, indipendentemente dalla piattaforma o dal paese di acquisto, in Italia si potrà iniziare a giocare solo dalle ore 17:00 del 1 0 ottobre 2025. La scelta è legata alla volontà di garantire un avvio uniforme in tutto il mondo, anche in seguito ai test beta che hanno già permesso agli sviluppatori di ottimizzare bilanciamenti e prestazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: potr - iniziare
BATTLE HONOURS Warhammer Milano è il posto migliore dove poter iniziare il tuo viaggio nei mondi Warhammer. Partecipa agli eventi BATTLE HONOURS ed assieme allo Staff del negozio potrai scoprire tutti gli aspetti di questo fantastico hob - facebook.com Vai su Facebook
Battlefield 6: a che ora si potrà iniziare a giocare in Italia? - Scopriamo data e ora di apertura dei server per Battlefield 6, lo sparatutto in prima persona più atteso del momento. Riporta msn.com