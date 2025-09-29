L’attesa per Battlefield 6 sta per finire: E lectronic Arts ha svelato gli orari ufficiali di sblocco del nuovo sparatutto, e per i giocatori italiani ci sarà da pazientare più del solito. A differenza di molti altri titoli che si attivano allo scoccare della mezzanotte locale, il sesto capitolo della serie seguirà una logica di lancio globale simultaneo. Questo significa che, indipendentemente dalla piattaforma o dal paese di acquisto, in Italia si potrà iniziare a giocare solo dalle ore 17:00 del 1 0 ottobre 2025. La scelta è legata alla volontà di garantire un avvio uniforme in tutto il mondo, anche in seguito ai test beta che hanno già permesso agli sviluppatori di ottimizzare bilanciamenti e prestazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - A che ora si potrà iniziare a giocare a Battlefield 6 in Italia? EA svela gli orari di sblocco