Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-0 contro la statunitense Sofia Kenin e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. La numero 8 del mondo si è fatta largo del tabellone e al prossimo turno partirà con i favori del pronostico contro la scatenata ceca Marie Bouzkova, capace di superare due giocatrici di rilievo come la polacca Magda Linette e la russa Veronika Kudermetova. La toscana, fresca di trionfo in Billie Jean King Cup, incrocerà la numero 52 del mondo, che grazie ai successi conseguiti negli ultimi giorni ha scalato virtualmente undici posizioni nel ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora Paolini-Bouzkova, ottavi WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming