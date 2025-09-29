C’è un nuovo ostacolo da superare per aprirsi le porte della semifinale e continuare la corsa verso le ATP Finals. Lorenzo Musetti continua il suo cammino nel torneo ATP di Pechino 2025. Nell’incontro dei quarti di finale il carrarino affronta l’americano Learner Tien. Continuare il trend positivo dell’ultimo periodo rappresenta la strada maestra per finire la stagione in crescendo e raccogliere le meritate soddisfazioni. La testa di serie numero quattro dovrà scendere in campo con la giusta concentrazione e intensità agonistica. Il pronostico gli è certamente favorevole, ma l’incontro non sarà certamente una semplice formalità contro un rivale che non ha nulla da perdere e potrebbe esaltarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora Musetti-Tien oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming