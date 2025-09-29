A che ora inizia il Grande Fratello 2025 | l’orario d’inizio del reality

. A che ora inizia il Grande Fratello 2025? Il reality festeggia 25 anni di storia in Italia e per questo torna con un’edizione rinnovata, più vicina alle origini, con al centro concorrenti nip, cioè persone comuni. Per la prima volta alla conduzione del Gf troviamo Simona Ventura. Gli opinionisti in studio sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Ma a che ora inizia? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dalle 21.35 circa (subito dopo il grande successo de La ruota della fortuna) ogni lunedì dal 29 settembre. 🔗 Leggi su Tpi.it

