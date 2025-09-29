A Cerano Puliamo il mondo nelle vie e piazze del centro

Sabato 27 settembre a Cerano si è tenuto il tradizionale appuntamento con l'iniziativa "Puliamo il mondo" promossa da Legambiente; quest'anno il focus è stata la raccolta di rifiuti proprio nel centro storico per mandare un messaggio a chi persevera con la cattiva abitudine di abbandonare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: cerano - puliamo

Sabato 20 settembre i nostri ragazzi hanno aderito numerosi e con entusiasmo alla campagna Puliamo il Mondo, promossa dal Comune di Sozzago in collaborazione con Legambiente e con il supporto della Pro Loco e dei Volontari Civici: è stato confortante - facebook.com Vai su Facebook

Al via ‘Puliamo il mondo’: un mese di appuntamenti per ripulire parchi, vie e piazze dai rifiuti tra Capannori, Porcari, Altopascio e Lucca - La presidente di Legambiente sull'evento: "Saranno una serie di giornate dedicate alla pulizia di parchi, strade, aree verdi e spazi pubblici" ... Segnala luccaindiretta.it

Un mese di appuntamenti per ripulire parchi, vie e piazze della Piana con ‘Puliamo il mondo’ - La presidente di Legambiente sull'evento: "Saranno una serie di giornate dedicate alla pulizia di parchi, strade, aree verdi e spazi pubblici" ... Scrive luccaindiretta.it