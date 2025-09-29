Il mondo lo conosce come Salt Bae. All’anagrafe è Nusret Gökçe, macellaio e imprenditore turco con oltre trenta ristoranti sparsi per il globo. Una catena a cui ha dato il suo nome, Nusr-Et. «Ma staccato, perché Et nella mia lingua significa proprio carne». Gli scherzi del destino. Ce lo spiega sotto la targa della sua nuova Steakhouse in piazzetta Maurilio Bossi 2, all’interno di Casa Brera, nel cuore di Milano. Un locale del design raffinato, che segna ufficialmente il suo debutto in Italia. «È un progetto a cui lavoro da anni», ci racconta accompagnandoci al tavolo. «L’arte e lo stile di questa città sono una fonte d’ispirazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A cena da Nusr-Et Milano, il nuovo (e chiacchieratissimo) ristorante di Salt Bae