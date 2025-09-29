A Castel Volturno record nidi tartarughe festa in Regione
Tempo di lettura: 2 minuti Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola accoglierà domani (ore 11.30) alla Sala del Consiglio Regionale della Campania i componenti dell’associazione Domizia, presieduta da Vincenzo Ammaliato, impegnata sulla costa Flegrea Domitia all’interno della rete di volontari a supporto della Stazione Zoologica Anton Dohrn nel progetto Caretta in Vista, dedicato alla tutela della nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta. L’incontro sarà l’occasione per celebrare il risultato straordinario dell’estate 2025: 44 nidi di tartaruga marina censiti a Castel Volturno (Caserta), che si conferma fra i primissimi siti di riproduzione d’Italia e primo in assoluto dell’intero bacino occidentale del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
