A Cassacco il Museo Carlo Sgorlon – Artigiano della parola
Carlo Sgorlon, lo scrittore friulano nato a Cassacco nel 1930 e già Premio Strega nel 1985, ha finalmente un museo a lui dedicato. È stato inaugurato ieri, venerdì 26 settembre alle ore 18.30, negli spazi del centro Civico Comunale. Il Museo Carlo Sgorlon – Artigiano della parola è realizzato dal Comune di Cassacco che ha incaricato la Cooperativa Snait della progettazione e dell’allestimento con la curatela scientifica del professor Marco D’Agostini, in collaborazione con la famiglia dello scrittore e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Durante l’inaugurazione, sono intervenuti il Sindaco di Cassacco, Ornella Baiutti, l’ Assessore agli Eventi, musei comunali, volontariato e pari opportunità del Comune di Cassacco, Letizia Miotti, coordinatrice del progetto, il professor Marco D’Agostini e Federico e Marco Sgorlon, nipoti dello scrittore, e la consigliera Stefania Garlatti Costa in rappresentanza del Comune di Udine. 🔗 Leggi su Udine20.it
