A casa c’è la coca | confessione terribile di Juan Jesus | Gravi accuse per possesso di droga

“A casa c’è la coca”: confessione terribile di Juan Jesus Gravi accuse per possesso di droga"> Juan Jesus, giocatore del Napoli, arriva a pronunciare una frase sconvolgente. Gravi accuse: al centro della questione la droga. La notizia che coinvolge Juan Jesus ha colpito profondamente l’opinione pubblica. Si parla di accuse pesanti, con sfumature che vanno oltre il semplice fatto di cronaca. Non si tratta soltanto di un nome famoso al centro di polemiche, ma di un uomo che si trova a fare i conti con parole e sospetti difficili da reggere. Quando un atleta professionista viene associato a situazioni delicate, il confine tra il campo di gioco e la vita privata si assottiglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - “A casa c’è la coca”: confessione terribile di Juan Jesus | Gravi accuse per possesso di droga

In questa notizia si parla di: casa - coca

Pomezia. In giro con dosi di coca e hashish. A casa a Torvaianica aveva oltre 3 etti di hashish. Arrestato dai Carabinieri

In casa un laboratorio per confezionare droga. La polizia sequestra sei chili di eroina e coca

Allarme droga, blitz al Pilastro. In casa nasconde 128 dosi di coca

#Carabinieri arrestano #operatoreecologico: #cocaina e #soldi in #casa - facebook.com Vai su Facebook

#Quarticciolo, in casa 5mila dosi di coca e crack: il pusher incastrato dal cane antidroga - X Vai su X

Coca e hashish in casa, arrestato e liberato - Era in affidamento in prova ai servizi sociali, ma quando i carabinieri sono andati a casa sua per un controllo lo hanno trovato a cena con amici, e in camera da letto c’erano cocaina e hashish. Da ilrestodelcarlino.it