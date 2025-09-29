A Bronte un nuovo presidio del movimento ControCorrente
Prosegue l'espansione del movimento politico ControCorrente nel territorio siciliano. Dopo gli appuntamenti a Catania e Messina, nella serata di sabato è stato inaugurato a Bronte un nuovo punto di riferimento, promosso dall'avvocato Giuseppe Gullotta.All'incontro ha preso parte il leader del.
