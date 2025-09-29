A breve le lancette torneranno indietro di un' ora ma servono giorni per stabilizzarsi

L ’ultimo weekend di ottobre, le lancette tornano indietro di un’ora: torna l’ora solare. Accadrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre: l’orologio verrà spostato dalle 3 alle 2. Un ritorno che porterà con sé quel buio precoce che trasforma i pomeriggi in serate molto lunghe. Il cambio dell’ora, però, non è solo una questione di orologi. È un passaggio che si sente nel corpo, nella testa, nei ritmi quotidiani. Perché è vero che si guadagna un’ora di sonno, ma si perde anche un’ora di luce. E mentre alcuni lo accolgono come un piccolo sollievo, per altri è, invece, la percezione è quella di una malinconia anticipata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A breve le lancette torneranno indietro di un'ora, ma servono giorni per stabilizzarsi

