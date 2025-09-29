A Brera ha sfilato l' ultima collezione firmata da Giorgio Armani
L’ultima collezione firmata Giorgio Armani ha sfilato all’interno della Pinacoteca di Brera (per la prima volta concessa a una griffe di moda per una sfilata). La linea è stata seguita personalmente dallo stilista, morto il 4 settembre scorso. La scelta del luogo, simbolo della cultura milanese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Hollywood a Brera per l'ultima sfilata di Armani - Così alla Pinacoteca di Brera questa sera, per l'ultima collezione disegnata e curata personalmente da re Giorgio, sono arrivati tutti, da Laura Mattarella a Liliana Segre, da Cate Blanchett a Richard ... Scrive ansa.it
Sfilata Armani, molti vip alla presentazione dell'ultima collezione - Domenica sera, a Milano, è stata presentata l’ultima collezione Giorgio Armani firmata dal celebre stilista, scomparso il 4 ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com