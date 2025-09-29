A Brera ha sfilato l' ultima collezione firmata da Giorgio Armani

L’ultima collezione firmata Giorgio Armani ha sfilato all’interno della Pinacoteca di Brera (per la prima volta concessa a una griffe di moda per una sfilata). La linea è stata seguita personalmente dallo stilista, morto il 4 settembre scorso. La scelta del luogo, simbolo della cultura milanese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

