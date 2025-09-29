A Borgomanero al via il doposcuola comunale Il mio spazio libero

Dal 1° ottobre partono le attività del doposcuola comunale di Borgomanero, grazie al sostegno della Fondazione Crt che ha finanziato il progetto "Il mio spazio libero" nell'ambito del bando "Il mio posto nel mondo".Il servizio sarà attivo fino al 6 giugno 2026, ogni pomeriggio dal lunedì al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: borgomanero - doposcuola

