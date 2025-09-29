A Bolognano conferita la cittadinanza onoraria ai coniugi Anthony e Claire Laveglia FOTO

È stata conferita dal Comune di Bolognano la cittadinanza onoraria ai coniugi Anthony e Claire Laveglia.Un riconoscimento che celebra la promozione internazionale dei vini locali e rinsalda i legami tra Italia e Stati Uniti. È stata una giornata di festa e di memoria quella che si è svolta il 25. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

