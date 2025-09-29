A Bari un grande evento itinerante all’insegna del divertimento con giochi spettacoli e i mondi di Boing e Cartoonito
Dopo il grande successo delle tappe a Milano e a Roma, Boing SpA, leader nel mondo dell’entertainment per bambini e famiglie con i canali Boing, Boing Plus, Cartoonito e le piattaforme AVOD (Boing App e Cartoonito App) arriva sabato 4 e domenica 5 ottobre in Piazza della Libertà a Bari con il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Giuseppe Milici Quartet a Bari rende omaggio alla grande tradizione della musica napoletana con "Anima e Core"
Premio Nino Rota, a Bari l'omaggio al grande compositore: "Legame profondo con la città"
Laura Pausini a Bari: il grande ritorno allo Stadio San Nicola per il concerto del 2027
Verso Bari – Samp, ci si gioca tutto. Grande supporto dei tifosi baresi con il settore ospiti sold out. #samporia #genova #sports #calcio - facebook.com Vai su Facebook
Anche a Bari grande partecipazione alle iniziative di solidarietà con i palestinesi di Gaza - X Vai su X
A Bari l'evento «La Macchina dei Sogni», podcast realizzati in uno studio itinerante - Prosegue nel weekend barese l'evento La Macchina dei Sogni: uno studio di registrazione itinerante nel cuore di Largo Adua per registrare dei podcast. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, grande successo per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici tra scienza, esperimenti e dialogo VIDEO - In migliaia ieri sera in Piazza Umberto con i protagonisti della ricerca: l'iniziativa organizzata in oltre 400 città del continente ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it