A Bari arriva il Luna Park con attrazioni e divertimento per ogni età | orari e aperture

Da venerdì 10 ottobre a domenica 9 novembre, in via Napoli, nei pressi della pineta San Francesco, sarà allestito il Luna Park di Bari, che torna in città dopo circa trent’anni di assenza con oltre quaranta attrazioni pensate per grandi e piccoli.Saranno presenti quindici attrazioni adrenaliniche. 🔗 Leggi su Baritoday.it

