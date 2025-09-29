A Bagheria opportunità di formazione e lavoro nel settore dei trasporti

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro di Formazione Ferroviaria (Cff) - ente riconosciuto da Ansfisa - in collaborazione con l’Ente di formazione AgriConsulting, promuove un corso introduttivo con l’obiettivo di fornire una prima formazione per l’inserimento lavorativo nel comparto ferroviario. Tale corso, totalmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bagheria - opportunit

Opportunità di formazione e lavoro nell’ambito delle professioni sanitarie a Bagheria - Ha preso avvio il 24 settembre il nuovo corso di qualifica O. Riporta blogsicilia.it

Sicurezza sul lavoro: le verifiche e i controlli sull’efficacia della formazione - Con le nuove previsioni dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro viene incentivata una effettiva e valida formazione rivolta ai diversi soggetti ... Come scrive ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Bagheria Opportunit224 Formazione Lavoro