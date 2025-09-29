9-1-1 | online il teaser promo Space della Stagione 9
ABC ha pubblicato il teaser promo ufficiale intitolato "Space" per la nona stagione di 9-1-1, la popolare serie di emergenza creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Lo show, arrivato al nono ciclo di episodi, continua a raccontare le vicende del 118 di Los Angeles tra interventi ad alto rischio, drammi personali e colpi di scena che tengono incollati milioni di spettatori in tutto il mondo. Il teaser "Space" regala un primo assaggio del tono epico e spettacolare dei nuovi episodi. Le immagini mostrano gli operatori del 118 alle prese con una nuova, enorme emergenza che mette alla prova le loro abilità e la loro resistenza: un incidente che coinvolge la Stazione Spaziale Internazionale e che avrà ripercussioni sulla Terra.
