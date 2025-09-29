9-1-1 | online il teaser promo Space della Stagione 9

Cinefilos.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABC ha pubblicato il teaser promo ufficiale intitolato “Space” per la nona stagione di 9-1-1, la popolare serie di emergenza creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Lo show, arrivato al nono ciclo di episodi, continua a raccontare le vicende del 118 di Los Angeles tra interventi ad alto rischio, drammi personali e colpi di scena che tengono incollati milioni di spettatori in tutto il mondo. Il teaser “Space” regala un primo assaggio del tono epico e spettacolare dei nuovi episodi. Le immagini mostrano gli operatori del 118 alle prese con una nuova, enorme emergenza che mette alla prova le loro abilità e la loro resistenza: un incidente che coinvolge la Stazione Spaziale Internazionale e che avrà ripercussioni sulla Terra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: online - teaser

Errore 2, guarda il primo teaser trailer online

Il Mostro, online il teaser trailer e la data di uscita della serie Netflix di Stefano Sollima

Return to Silent Hill: Online il primo teaser trailer del film!

9-1-1: online due promo, Jennifer Love-Hewitt al centralino dopo un disastroso terremoto - " Questa è la voce di Jennifer Love Hewitt, nuovo ingresso nel cast della seconda stagione che interpreterà l'operatrice Maddie. Come scrive badtaste.it

9 1 1 online9-1-1: Il teaser trailer della stagione 9 rivela quale nuova emergenza sta per colpire LA - 1 rivela quale emergenza impegnerà gli uomini e le donne della Caserma 118 nei primi episodi. Secondo comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: 9 1 1 Online