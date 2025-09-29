9-1-1 | Nashville – online il trailer dello spinoff ABC con Chris O’Donnell

ABC ha pubblicato il trailer ufficiale di 9-1-1: Nashville, il nuovo spinoff della popolarissima saga di emergenza creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Dopo il successo di 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, la rete punta a espandere ulteriormente l’universo narrativo con una serie ambientata nel cuore del Tennessee, dove emergenze e drammi personali si intrecciano sullo sfondo di una città in piena trasformazione. Protagonista della nuova serie è Chris O’Donnell ( NCIS: Los Angeles, Batman & Robin ), che veste i panni di un veterano dei servizi d’emergenza chiamato a guidare una nuova squadra di primi soccorritori a Nashville. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: nashville - online

Nashville NC Chamber of Commerce - facebook.com Vai su Facebook

Il trailer ufficiale di 9-1-1: Nashville, tra musica country, salvataggi spettacolari e una rivelazione scioccante - 1 ambientato a Nashville, con Chris O'Donnell e Jessica Capshaw, si mostra nel trailer ufficiale. Come scrive comingsoon.it

9-1-1: Nashville – cast, trama e tutto quello che sappiamo - off, e ci sono già tantissimi dettagli entusiasmanti sulla stagione di debutto di 9- Lo riporta cinefilos.it