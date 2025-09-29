9-1-1 Nashville | guarda il trailer dello spinoff con Chris O’Donnell

Jumptheshark.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nuovo spin-off della saga “9-1-1”: “9-1-1: Nashville”. Il network ABC ha svelato il trailer ufficiale di “9-1-1: Nashville”, una delle più attese nuove produzioni legate all’universo di successo creato da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Questo nuovo capitolo si inserisce nel filone degli spin-off, dopo il consolidato successo di “9-1-1” e “9-1-1: Lone Star”. Ambientata nel cuore del Tennessee, la serie promette di offrire un mix avvincente di azione, emozioni e drammi personali in un contesto urbano in costante evoluzione. ambientazione e protagonisti. un’ambientazione caratteristica del sud degli stati uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

In questa notizia si parla di: nashville - guarda

Il trailer ufficiale di 9-1-1: Nashville, tra musica country, salvataggi spettacolari e una rivelazione scioccante - 1 ambientato a Nashville, con Chris O'Donnell e Jessica Capshaw, si mostra nel trailer ufficiale. Come scrive comingsoon.it

9-1-1: Nashville – cast, trama e tutto quello che sappiamo - off, e ci sono già tantissimi dettagli entusiasmanti sulla stagione di debutto di 9- Secondo cinefilos.it

