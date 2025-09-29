6G | il chip ultrabroadband che viaggia a 100 Gbps e getta le basi per il 2030

Mentre il 5G sta diventando uno standard consolidato in gran parte del globo, i laboratori di ricerca di tutto il mondo hanno già avviato la corsa per il suo successore. L’obiettivo è chiaro: definire i fondamenti tecnologici del 6G, la cui implementazione commerciale non è attesa prima del 2030. In questo scenario, un annuncio proveniente da un team di ricerca transnazionale fa un passo significativo verso quel futuro: la dimostrazione di un chip 6G “ultrabroadband” in grado di raggiungere velocità di trasmissione dati superiori a 100 gigabit al secondo (Gbps). Come conoscere la copertura della rete 5G. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

