618 sezioni scrutinate Francesco Acquaroli arriva al 52%

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 618 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) allunga al 52,02%, mentre Matteo Ricci cala al 44,80%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 0,99%, Lidia Mangani (Pci) o,80%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,77% e Francesco Gerardi (Fdp) 0,62%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sezioni - scrutinate

Scrutinate le prime 10 sezioni, ecco la situazione

Scrutinate le prime 62 sezioni, ecco la situazione

101 sezioni scrutinate, Acquaroli allunga su Ricci

618 sezioni scrutinate francesco101 sezioni scrutinate, Acquaroli allunga su Ricci - 572 Francesco Acquaroli (Cdx) con il 51,38% allunga su Matteo Ricci (Csx) con il 45,25%. Si legge su anconatoday.it

618 sezioni scrutinate francescoNelle prime 100 sezioni, Acquaroli al 51,38%, Ricci al 45,25% - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: 618 Sezioni Scrutinate Francesco