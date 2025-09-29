54 giorni di sforamento da PM10 in pieno centro a Napoli

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I dati ufficiali dell’ARPAC – denuncia la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà – parlano chiaro: all’Ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli, sono già stati registrati 54 giorni di sforamento dei limiti di PM10, ben oltre i 35 giorni annui massimi consentiti dal D.Lgs. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorni - sforamento

Muscarà: “54 giorni di sforamento da PM10 in centro a Napoli”

Smog, Modena la città peggiore in E-R per sforamenti pm10 - Romagna nel 2024 cinque città su nove hanno superato i giorni di sforamento del limite di polveri sottili: Modena è la peggiore con 52 sforamenti in un anno, seguita da ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 54 Giorni Sforamento Pm10