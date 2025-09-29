50 giorni di cinema a firenze 2025

Si rinnova l’appuntamento con la grande stagione autunnale dei festival internazionali, la “50 Giorni di Cinema a Firenze”, che si terrà dal 7 ottobre all’11 dicembre, al cinema La Compagnia di Firenze e in altre sale e luoghi della cultura cittadini. La “50 Giorni di Cinema a Firenze”, ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, si realizza grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze. In programma 9 festival internazionali che con la loro proposta culturale aprono una finestra sul mondo, sulle sue istanze artistiche, politiche e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

