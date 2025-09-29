50 anni dal Massacro del Circeo | Donatella Colasanti Rosaria Lopez e l’orrore che cambiò la storia
Il Massacro del Circeo è una delle pagine più oscure e dolorose della storia criminale italiana, un evento che, tra il 29 e il 30 settembre 1975, ha squarciato il velo di una società che si credeva al riparo da tanta efferatezza. Questo crimine, avvenuto nel comune di San Felice Circeo, in provincia di Latina, ha visto come vittime due giovani amiche romane, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Tra i responsabili ed aguzzini, invece, tre ragazzi provenienti da famiglie agiate della capitale: Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Tutti loro sono stati i protagonisti di uno dei più efferati casi di rapimento, stupro, tortura e omicidio che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, rivelando un abisso di violenza inaspettato. 🔗 Leggi su Cultweb.it
