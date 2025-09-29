29 settembre San Michele Arcangelo | a Firenze evento speciale intorno al dipinto
Firenze, 29 settembre 2025 - Ricorre oggi la festa del Patrono nazionale della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, che nel 1949 lo ha portato ad essere proclamato da Pio XII protettore di tutti i poliziotti, ogni giorno al servizio dei cittadini. Oggi, come ogni 29 settembre, vengono festeggiati anche gli altri Arcangeli: Gabriele e Raffaele. Nell’Apocalisse viene descritta una lotta dell’Arcangelo Michele: “Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bagnacavallo. Festa di San Michele: celebrazioni, spettacoli e mercati per l’ultima giornata foto - La Festa di San Michele 2025 si concluderà lunedì 29 settembre con la giornata dedicata al patrono della città di Bagnacavallo. Lo riporta ravennanotizie.it