29 settembre Madonna di Tirano | il miracoloso fatto accaduto al veggente
Un contadino si reca come sempre alla sua vigna. Ma si trova miracolosamente trasportato altrove per assistere all’apparizione della Madonna di Tirano. A Tirano, paese in provincia di Sondrio a circa 2 km dalla Svizzera, sorge uno dei più importanti luoghi religiosi della Valtellino: il santuario della Madonna di TIrano, santuario mariano per eccellenza della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: settembre - madonna
Meldola, le celebrazioni della Madonna del Popolo spostate a fine settembre. Perplessità da Meldola Futura
1° settembre, Madonna della Quercia: appare tra i rami avvolta da un luce celestiale
2 settembre, Madonna della Montagna: animale si inginocchia davanti alla Croce
Oggi 28 settembre 2025 al Santuario di Saronno la festa della Madonna che scioglie i nodi . - facebook.com Vai su Facebook