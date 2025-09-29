29 settembre il rimorso musicale di un adultero pentito ma non troppo

«Seduto in quel caffè io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me». Impossibile, ogni 29 settembre, che i versi del brano scritto e composto nel 1966 da Lucio Battisti e Mogol non ci ronzino in testa almeno una volta nell’arco della giornata. A portare la canzone al successo furono gli Equipe 84, che pubblicarono la propria versione nel marzo del 1967, che ottenne un enorme consenso da parte di pubblico e critica, rimanendo per cinque settimane in testa alle classifiche. Le sonorità vagamente psichedeliche resero il pezzo un’apripista del beat nel nostro Paese, tanto da essere soprannominato «il Sergeant Pepper’s italiano». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

