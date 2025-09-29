Sono passati 50 anni esatti dalla sera del 29 settembre 1975, quando tre ragazzi della Roma bene sequestrarono, seviziarono e violentarono Donatella Colasanti, 17 anni, e Rosaria Lopez, 19, in una villa a San Felice Circeo, fino a causare la morte di quest’ultima. Donatella Colasanti si salverà solo fingendosi morta: l’immagine che la ritrae uscire dal bagagliaio della Fiat 127 in cui era stata lasciata, mentre i suoi aguzzini andavano beatamente a cena e poi si perdevano in una rissa, è un tassello lugubre e simbolico della storia di questo Paese. Così come le parole del metronotte che per primo allerterà i carabinieri – “Cigno, cigno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

29 settembre 1975 – 50 anni fa il massacro del Circeo. Ascolta A nudo, il podcast che racconta l'Italia di allora. E come è cambiata