200 presenze in Serie A poi a Napoli si rovina | Ha scoperto la cocaina | Muore giovanissimo per overdose

I calciatori non hanno una vita facile e spesso possono cadere in problemi gravissimi, che causano conseguenze serie. I problemi di droga rappresentano una minaccia concreta per i calciatori, sia dal punto di vista fisico che psicologico. L'uso di sostanze può compromettere le prestazioni atletiche, ridurre la concentrazione e aumentare il rischio di infortuni. Molti giocatori possono cadere in questa trappola per pressioni esterne, stress da competizione o semplicemente per cercare un modo per evadere da situazioni personali difficili.

