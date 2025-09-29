123 sezioni completate il presidente uscente è sempre in vantaggio
Dopo 123 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) si riposiziona al 51,23%, mentre Matteo Ricci accorcia 45,24%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 0,98%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,85% come Lidia Mangani (Pci) e Francesco Gerardi (Fdp) 0,65%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
ELEZIONI REGIONALI 28 e 29 SETTEMBRE – Tutto quello che c'è da sapere! Dove si vota? Tutti le sezioni sono presso la Scuola Materna "G. Rodari," in Via Ancona Orari di apertura dei seggi: • Domenica 28 settembre: dalle 7:00 alle 23:00 • Lunedì 2
