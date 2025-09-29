101 sezioni scrutinate Acquaroli allunga su Ricci

Dopo 101 sezioni scrutinate su 1.572 Francesco Acquaroli (Cdx) con il 51,38% allunga su Matteo Ricci (Csx) con il 45,25%. Dietro Beatrice Marinelli (Edr) 1,04%, Claudio Bolletta (Dsp) 0,88%, Lidia Mangani (Pci) 0,8% e Francesco Gerardi (Fdp) 0,65%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scrutinate le prime 10 sezioni, ecco la situazione

Elezioni Marche, Acquaroli verso la vittoria (52,20%). Ricci fermo al 44,50%. Crolla l'affluenza (50,01%): metà regione non ha votato. Segui la diretta - Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Scrive corriereadriatico.it