Il grande basket è solo su Sky Sport! Arriva su Sky Sport Basket Canale 205 un'offerta completa che abbraccia tutto il panorama della pallacanestro internazionale e italiana.? "La NBA è dentro! BANG!" - L'emozione delle triple più spettacolari "L'Eurolega e l'Eurocup in esclusiva dentro! BANG!" - Ogni canestro che fa la storia #NBA #SkySport #BasketItaliano #SerieABasket #CoppaItalia #Supercop. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - ? SKY SPORT - BANG! Il grande basket americano, europeo e italiano è dentro! ?