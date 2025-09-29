? I Colori del Jazz | al via la nona edizione di JAM – Jazz Area Metropolitana 2025

Dopo l’avvio di settembre con Lea Gasser e Fusayfisa Five, Jazz Area Metropolitana, la rassegna diretta da Nicola Fazzini e promossa da nusica.org, entra nel vivo con gli appuntamenti di ottobre. JAM – Jazz Area Metropolitana 2025, Un festival internazionale tra paesaggi e note. Dal 5 settembre al 31 ottobre 2025, torna JAM – Jazz Area Metropolitana, la rassegna che intreccia musica, territorio e comunità lungo l’asse della Riviera del Brenta e del Miranese, nei Comuni dell’ Area Metropolitana di Venezia. Con il titolo “ I colori del jazz ”, il festival celebra la pluralità stilistica e la libertà espressiva del jazz contemporaneo, con sei concerti in cinque Comuni: Scorzè, Dolo, Spinea, Mirano e Santa Maria di Sala. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

