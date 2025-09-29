? Un Senso | il nuovo singolo di Cardo arriva il 3 ottobre su tutte le piattaforme digitali

Dal 3 ottobre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Un senso", il nuovo singolo di Cardo, un brano che racconta la ricerca di significato nella vita, anche quando sembra che non ce ne sia uno. Un brano che parla di rinascita e accettazione, Ecco "Un Senso" di Cardo. A partire dal 3 ottobre 2025, sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica "Un Senso", il nuovo singolo di Cardo, nome d'arte di Simone Cardelli. Un debutto che si preannuncia profondo e ispirato, capace di lasciare il segno grazie a un mix sapiente di suoni classici e moderni, e a un messaggio universale: trovare significato anche quando sembra che tutto abbia perso senso.

un senso il nuovo singolo di cardo arriva il 3 ottobre su tutte le piattaforme digitali

