? PeM Festival 2025 | il Monferrato ancora protagonista tra parole musica e grandi nomi

Ancora eventi in programma per la 20a edizione del "PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato", la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus e articolata su dieci comuni, con capofila San Salvatore Monferrato. Una manifestazione diffusa tra le colline del Monferrato. La ventesima edizione del PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato prosegue con una ricca serie di appuntamenti culturali, che si concluderanno il 26 ottobre 2025. La direzione artistica è affidata, come sempre, a Enrico Deregibus, e il festival si conferma uno degli eventi più significativi del panorama culturale italiano, capace di unire musica, letteratura, spettacolo e riflessione civile in un territorio di rara bellezza, a un'ora da Torino, Milano e Genova.

