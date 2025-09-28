Zvanì | Federico Cesari e Benedetta Porcaroli raccontano un Pascoli inedito

La nostra intervista a Federico Cesari e Benedetta Porcaroli, interpreti di Zvanì - Il romanzo famigliare del giovane Pascoli, il nuovo film di Giuseppe Piccioni che racconta la vita privata del poeta attraverso i suoi versi. Dal 2 ottobre su Rai1. Raccontare Giovanni Pascoli attraverso le sue poesie ma allo stesso tempo mostrare l'uomo più che il letterato: la personalità, i dolori, le ossessioni di uno dei poeti più conosciuti e apprezzati della letteratura italiana. Questo è l'obiettivo di Giuseppe Piccioni in Zvanì - Il romanzo famigliare del giovane Pascoli, un biopic classico ed efficace che ne porta su schermo gli anni giovanili, l'ascesa nel mondo della letteratura e la vita privata dando particolarmente risalto al rapporto con le sorelle e l'impatto quasi totalizzante della morte del padre, un trauma dal quale non si riprenderà mai e che lo spingerà a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

