Hilal Altinbilek Zuleyha, l’amatissima protagonista di Terra Amara, sarà al centro di una nuova pellicola al fianco di Serkan Cayoglu, star di Cherry Season. Hilal Altinbilek Zuleyha di Terra Amara nel Nuovo Film Disney Plus Una notizia entusiasmante è in arrivo per i numerosi fan di Hilal Altinbilek, l’attrice che ha dato il volto a . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - “Zuleyha” Torna in un Film che Fa Sognare gli Appassionati di Soap Turche