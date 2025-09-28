Zona Calatafimi da oltre 4 anni via Giuseppe Sequenza è senza illuminazione pubblica
Quello che vedete nelle foto è lo stato di illuminazione pubblica da oltre 4 anni della via Giuseppe Sequenza, zona Calatafimi. A nulla sono valse le centinaia di segnalazioni alla Amg e al Comune che, sfrontatamente, continua imperterrito a inviare le cartelle dei tributi. D'altronde al Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: zona - calatafimi
Zona corso Calatafimi, agente libero dal servizio ferma un 18enne con una moto rubata
Gabetti Santoliva c.so Calatafimi 452 A/B - facebook.com Vai su Facebook
Zona Calatafimi, da oltre 4 anni via Giuseppe Sequenza è senza illuminazione pubblica - Quello che vedete nelle foto è lo stato di illuminazione pubblica da oltre 4 anni della via Giuseppe Sequenza, zona Calatafimi. palermotoday.it scrive