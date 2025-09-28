Zibido San Giacomo (Milano), 28 settembre 2025 – “Un uomo si è introdotto furtivamente nella cascina e ha dato fuoco al fienile con del materiale incendiario. Mio fratello lo ha inseguito e segnalato agli inquirenti”. È questo il racconto – che ora dovrà trovare riscontro nelle indagini dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso – della figlia dei titolari di C ascina Pioltino, azienda agricola di Zibido San Giacomo che nella tarda serata di ieri, sabato 27 settembre 2025, è stata interessata da un incendio che ne ha totalmente distrutto il fienile. Zibido San Giacomo, incendio alla cascina Pioltino, vigili del fuoco durante l'intervento - 28 settembre 2025 - foto SpfAnsa Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e anche gli animali – 80 esemplari tra mucche e manze – sono stati messi in salvo per tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zibido San Giacomo, incendio alla Cascina Pioltino: “E stato un piromane”