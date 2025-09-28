Zibido San Giacomo distrutto il fienile di una cascina | l' ombra del dolo
Le fiamme hanno avvolto il fienile di cascina Pioltino. “Un uomo si è introdotto furtivamente nella cascina e ha dato fuoco al fienile con del materiale incendiario. Mio fratello lo ha inseguito e segnalato agli inquirenti”: questo il racconto della figlia dei proprietari, ora al vaglio dei carabinieri (video SpfAnsa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
