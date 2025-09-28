Zhegrova show in Juve Atalanta che ingresso dell’esterno! Giocate da calcio a 5 che fanno scatenare i tifosi sui social | il VIDEO

Zhegrova show in Juve Atalanta, che ingresso dell’esterno: il VIDEO con le giocate è già virale sui social. Bastano pochi minuti a un fuoriclasse per accendere la partita. Edon Zhegrova, entrato nel secondo tempo di Juventus – Atalanta, ha illuminato un Allianz Stadium fino a quel momento spento, regalando giocate di altissima scuola e dimostrando perché Igor Tudor lo considera un elemento fondamentale per il futuro. Nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, il suo impatto è stato devastante. L’esterno kosovaro, classe 1999, è entrato in campo al 64? minuto e ha immediatamente cambiato l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

