Zhegrova show in Juve Atalanta che ingresso dell’esterno! Giocate da calcio a 5 che fanno scatenare i tifosi sui social | il VIDEO

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zhegrova show in Juve Atalanta, che ingresso dellesterno: il VIDEO con le giocate è già virale sui social. Bastano pochi minuti a un fuoriclasse per accendere la partita. Edon Zhegrova, entrato nel secondo tempo di Juventus – Atalanta, ha illuminato un Allianz Stadium fino a quel momento spento, regalando giocate di altissima scuola e dimostrando perché Igor Tudor lo considera un elemento fondamentale per il futuro. Nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, il suo impatto è stato devastante. L’esterno kosovaro, classe 1999, è entrato in campo al 64? minuto e ha immediatamente cambiato l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zhegrova show in juve atalanta che ingresso dell8217esterno giocate da calcio a 5 che fanno scatenare i tifosi sui social il video

© Juventusnews24.com - Zhegrova show in Juve Atalanta, che ingresso dell’esterno! Giocate da calcio a 5 che fanno scatenare i tifosi sui social: il VIDEO

In questa notizia si parla di: zhegrova - show

Tuttosport – Kalulu presenta Zhegrova, McKennie show, speranza Conceicao: Juve serena verso l’Inter

zhegrova show juve atalantaFLASH | Juventus-Atalanta, decisione a sorpresa su Zhegrova - Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Tudor sarebbe pronto a promuovere ... Scrive fantamaster.it

Zhegrova Juventus, ipotesi clamorosa verso l’Atalanta: il kosovaro può partire titolare, Tudor sempre più tentato! Gli aggiornamenti - Zhegrova Juventus, il lavoro extra del giocatore sta tentando il tecnico: potrebbe essere lui la novità sulla trequarti al fianco di Yildiz Una candidatura che nasce dalla voglia, dalla determinazione ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Zhegrova Show Juve Atalanta