Zhegrova defibrillatore della Juventus | il voto del kosovaro riflette il suo grande impatto contro l’Atalanta! Dentro alla sua partita attraverso questo giudizio

Zhegrova «defibrillatore» della Juve: ecco la pagella del kosovaro dopo il suo grande impatto contro l'Atalanta! Svelato il suo giudizio. Una scossa, una scarica di adrenalina pura. In un pomeriggio grigio e deludente, la luce per la Juve si è accesa all'improvviso, e portava il nome di Edon Zhegrova. L'ingresso in campo del fantasista kosovaro ha rianimato una squadra che sembrava spenta, e la pagella de La Gazzetta dello Sport ne è la fotografia perfetta: un 6.5 in pagella e una definizione che la dice lunga. PAGELLE JUVE ATALANTA: TUTTI I VOTI "Il defibrillatore della Juve". È così che il quotidiano ha definito la prestazione del nuovo acquisto bianconero.

