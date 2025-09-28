Zhegrova defibrillatore della Juventus | il voto del kosovaro riflette il suo grande impatto contro l’Atalanta! Dentro alla sua partita attraverso questo giudizio
Zhegrova «defibrillatore» della Juve: ecco la pagella del kosovaro dopo il suo grande impatto contro l’Atalanta! Svelato il suo giudizio. Una scossa, una scarica di adrenalina pura. In un pomeriggio grigio e deludente, la luce per la Juve si è accesa all’improvviso, e portava il nome di Edon Zhegrova. L’ingresso in campo del fantasista kosovaro ha rianimato una squadra che sembrava spenta, e la pagella de La Gazzetta dello Sport ne è la fotografia perfetta: un 6.5 in pagella e una definizione che la dice lunga. PAGELLE JUVE ATALANTA: TUTTI I VOTI “Il defibrillatore della Juve”. È così che il quotidiano ha definito la prestazione del nuovo acquisto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Comunque mi sa che Zhegrova è un baller, entrato ha pure lui cambiato la partita Ora scusate ma vado a prendere il defibrillatore - X Vai su X
Calciomercato Juventus news/ Pagelle, voto 6: tanto lavoro in attacco, poco altrove (1 settembre 2025) - Pagelle, voto 6: grandi innesti in avanti come Zhegrova, David e Openda, ma nessun centrocampista (1 settembre 2025) Il calciomercato Juventus è stato a due facce. Riporta ilsussidiario.net
Zhegrova alla Juventus, perché il colpo di mercato non gioca da dicembre 2024 - L’accordo con l’Atletico Madrid per la cessione di Nico Gonzalez ha dato il via libera all’arrivo dell’esterno ... Si legge su fanpage.it