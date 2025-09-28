zenith aria da derby della piana top sfida contro la sestese

Quasi derby per la Zenith Prato alla terza giornata di andata del girone A di Eccellenza. Dopo la vittoria all’esordio contro la Massese e il ko di domenica scorsa contro la Lucchese gli amaranto, oggi pomeriggio alle 15, andranno a far visita alla Sestese, che attualmente di trova nelle parti basse del tabellone con un solo punto accumulato nelle prime due uscite stagionali. Mister Settesoldi, però, non si fida e non vuole che i suoi sottovalutino l’appuntamento: "La sestese lo scorso anno ha disputato i play off e non ha cambiato tantissimo il suo organico. Ci sono giocatori importanti per la categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

