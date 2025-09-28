Zelensky | I prossimi droni russi potrebbero essere sull' Italia Tajani | Non siamo un obiettivo militare | Nato | Non cerchiamo lo scontro con Mosca ma pronti a difenderci
Il ministro degli Esteri russo Lavrov nel suo discorso all'Onu: "Qualsiasi aggressione contro il mio Paese incontrerà una risposta decisa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ucraina, Zelensky: "Prossimi colloqui con Russia previsti per mercoledì"
Zelensky svende l’Ucraina al Regno Unito: ecco l’accordo per i prossimi 100 anni
Ucraina, Trump vuole incontrare Putin e Zelensky «nei prossimi giorni»
Putin sfida Zelensky: "Pronto a vedermi? Venga a Mosca". Trump nei prossimi giorni sentirà lo Zar
Zelensky: pronto a non ricandidarmi dopo la fine della guerra
Allarme di Zelensky sui droni russi: 'L'Italia potrebbe essere la prossima'. Dombrovskis: 'L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca' - Il commissario Ue per l'Economia: 'Mosca ha mire oltre l'Ucraina, il muro di droni per difenderci'. Scrive ansa.it
Zelensky dice che la Russia potrebbe attaccare l’Italia coi droni. Tajani: “Non siamo un obiettivo” - Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'Italia potrebbe essere il prossimo Paese a finire nel mirino dei droni russi ... fanpage.it scrive