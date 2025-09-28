Zelensky | I prossimi droni russi potrebbero essere sull' Italia Tajani | Non siamo un obiettivo militare | Nato | Non cerchiamo lo scontro con Mosca ma pronti a difenderci

Il ministro degli Esteri russo Lavrov nel suo discorso all'Onu: "Qualsiasi aggressione contro il mio Paese incontrerà una risposta decisa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky prossimi droni russiAllarme di Zelensky sui droni russi: 'L'Italia potrebbe essere la prossima'. Dombrovskis: 'L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca' - Il commissario Ue per l'Economia: 'Mosca ha mire oltre l'Ucraina, il muro di droni per difenderci'. Scrive ansa.it

zelensky prossimi droni russiZelensky dice che la Russia potrebbe attaccare l’Italia coi droni. Tajani: “Non siamo un obiettivo” - Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'Italia potrebbe essere il prossimo Paese a finire nel mirino dei droni russi ... fanpage.it scrive

